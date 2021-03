UMCG vindt nog eens zes nieuwe infecties na corona-uitbraak

nieuws

Foto: UMCG

Het UMCG heeft, sinds afgelopen maandag, nog eens zes nieuwe infecties met het coronavirus gevonden. Deze besmettingen zijn mogelijk gerelateerd aan de uitbraak op de verpleegafdeling voor thoraxchirurgie. Dat maakt het ziekenhuis donderdagmiddag bekend.

Het ziekenhuis trof het virus aan bij vijf medewerkers en één patiënt. In totaal heeft het ziekenhuis nu bij 29 patiënten en 39 medewerkers een besmetting vastgesteld, waarvan wordt vermoed dat deze gerelateerd is aan de uitbraak op verpleegafdeling C2. Vijf van deze patiënten zijn nog steeds opgenomen in het UMCG.

Tijdens een extra testrondes op de IC en de verpleegafdelingen voor long- en nierziekten (D3 en D4) werden geen nieuwe infecties gevonden. Volgens het ziekenhuis lijkt het daardoor nu minder waarschijnlijk dat de eerder gevonden besmettingen op D4 gerelateerd zijn aan de initiële uitbraak. De besmettingen op D3 en IC zijn dat mogelijk wel.

De planbare operaties die deze week in het Thoraxcentrum zouden plaatsvinden, zijn uitgesteld. Operaties van kinderen gaan wel gewoon door.