UMCG onderzoekt kandidaat-vaccin tegen corona en zoekt vrijwilligers

Foto Wouter Holsappel. Corona, inenting,vaccinatie

Het UMCG gaat een kandidaat-vaccin tegen Covid-19 onderzoeken. Het gaat om het AKS-452 vaccin van Akston Biosciences uit de Verenigde Staten. Daarvoor zijn 176 vrijwilligers nodig.

Het ziekenhuis onderzoekt de veiligheid, de verdraagbaarheid en de reactie van het immuunsysteem op het vaccin. Het UMCG zoekt daarvoor 176 gezonde vrijwilligers. Het vaccin zit in een vloeistof die de afweerreactie versterkt. Daarbij worden antistoffen en T-cellen geproduceerd. Het vaccin is reeds uitgebreid getest bij dieren. Daar is het effectief en veilig gebleken. Nu zijn menselijke proefkonijnen aan de beurt.

Het UMCG zoekt 176 gezonde vrijwilligers tussen 18 en 65 jaar, die nog niet eerder een SARS-CoV-2 infectie hebben doorgemaakt of een (kandidaat-)vaccin tegen corona hebben gekregen. Deelnemers krijgen één of twee doses van het kandidaat-vaccin toegediend krijgen om vast te stellen bij welke dosering je voldoende antistoffen in je lichaam hebt. Meer informatie is te vinden op de website van het UMCG.