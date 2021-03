UMCG onderzoekt veelbesproken Amerikaanse behandeling hersenschudding

nieuws

Foto: Peggy_Marco via Pixabay

Het UMCG gaat de werking van de veelbesproken CFX-behandeling, die in Amerika wordt gebruikt om mensen met klachten na een hersenschudding te behandelen, onderzoeken op werkzaamheid. De ziekenhuizen krijgen 200.000 euro van de Hersenstichting voor het onderzoek.

Zo’n 10 tot 30 procent van de 89.000 mensen die in 2019 met een hersenschudding bij de huisarts aanklopten, hield last van ernstige langdurige hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, gevoeligheid voor prikkels tot moeite met concentreren en onthouden.

De Cognitive FX-behandeling wordt in de VS ingezet als laatste redmiddel voor deze mensen, maar kosten daar 15.000 per behandeling. Deze kosten worden niet vergoed door verzekeraars, omdat onafhankelijk bewijs over de effectiviteit van deze behandeling ontbreekt.

Daar moet dit onderzoek verandering in gaan brengen. “We willen de veelbesproken CFX-behandeling beter begrijpen en meer weten over de mogelijk werkzame factoren ervan”, aldus UMCG-onderzoeker Rimke Groenewold. “Ook willen we de effecten die behandelde patiënten beschrijven op een goede manier in kaart brengen. Het is hoog tijd dat Nederlandse zorgverleners en patiënten beschikking krijgen over onafhankelijke informatie.”

Groenewold verwacht dat de eerste resultaten naar verwachting in 2023 bekend worden.