Uitstekend 4e kwart brengt Donar winst

Damjan Rudež en Juwann James, die niet in actie kwamen (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft woensdagavond in eigen huis gewonnen van Zeeuw & Zeeuw Feyenoord Basketball. In het laatste kwart werd een ruime achterstand omgezet in een duidelijke overwinning: 87-76.

De thuisploeg, spelend zonder Damjan Rudež en Juwann James, had moeite met de Rotterdamse zone-verdediging. Via 5-11 werd het 22-23 na de eerste 10 minuten. Ook halverwege het tweede kwart had Feyenoord even een voorsprong van 6 punten, maar bij rust was het gelijk: 37-37. Tot halverwege het derde kwart waren de verschillen minimaal, maar toen ging Feyenoord opeens met scherp schieten. Aan het eind van het kwart was het 58-71, en een nieuwe nederlaag leek in de maak voor Donar.

Maar toen kwam het vierde kwart. Donar verdedigde prima, en de eigen schoten vielen nu wél. Al binnen 3 minuten was het verschil nog maar 2 punten, bij 70-72. Bij 76-74 was er voor het eerst sinds het begin van het derde kwart weer een voorsprong voor de Groningers. Opvallend was dat Feyenoord in het hele laatste kwart maar één veldscore wist te maken. De overige (3) punten kwamen uit vrije worpen. Donar zette daar 29 punten tegenover en won dus alsnog ruim.

Topscorers bij Donar waren Jarred Ogungbemi-Jackson met 23 punten en Justin Watts met 17 punten. Topscorer bij Feyenoord was Juan Davis met 23 punten.

Donar staat op de tweede plaats in de Elite A en heeft 22 punten uit 16 wedstrijden. Boven Donar staat ZZ Leiden, met 4 punten meer.