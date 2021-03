Uitbraak in UMCG niet geheel onder controle; clusters op andere afdelingen

nieuws

De uitbraak van het coronavirus op de verpleegafdeling voor thoraxchirurgie (C2) in het UMCG is nog steeds niet geheel onder controle. Volgens het ziekenhuis zijn sinds afgelopen woensdag twee patiënten en vier medewerkers positief getest, waarmee het totale aantal besmettingen is opgelopen naar 62.

In totaal zijn er nu 28 patiënten en 34 besmette medewerkers besmet geraakt met de Britse variant van het coronavirus. “Dankzij alle maatregelen die we de afgelopen weken hebben genomen, zijn extra besmettingen voorkomen”, zegt Marjolein Knoester, chef de clinique van Medische Microbiologie en Infectiepreventie. “Het is echter nog niet gelukt om dit virus, waarvan we weten dat het de Britse variant betreft, volledig te controleren.”

Volgens het ziekenhuis zijn kleine clusters van besmettingen op andere afdelingen, waaronder de Intensive Care en de verpleegafdelingen voor long- en nierziekten, mogelijk gelinkt aan de uitbraak op C2. Het UMCG doet daar op dit moment onderzoek naar.