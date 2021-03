Tweehonderdtwintig woningen in Oosterhoogebrug krijgen opknapbeurt

nieuws

Foto: Wierden en Borgen

Woningcorporatie Wierden en Borgen gaat vanaf juni aan de slag met de verbetering en verduurzaming van 220 woningen aan de Speenkruidstraat en de Orchideestraat in Oosterhogebrug. Het contract met aannemer Lenferink werd donderdagochtend ondertekend.

De woningen krijgen onder andere een nieuwe douche, keuken en toilet. Ook worden de kozijnen geschilderd en wordt de gevelbekleding vervangen. Daarnaast wordt de volledige schil van de woningen geïsoleerd en komen er zonnepanelen op de daken.

Er vond lange tijd geen onderhoud plaats aan de woningen in Oosterhoogebrug, wat resulteerde in de overhandiging van een zwartboek door ontevreden huurders. “Ondanks de turbulente start zijn we trots op dit project”, vertelt Matthieu van Olffen, directeur-bestuurder Wierden en Borgen. “De nauwe samenwerking met het huurderscomité en de huurdersvereniging speelt daarbij een grote rol.”