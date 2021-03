‘Twee voor twaalf’ voor Kastanjehoeve in Glimmen

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Door de coronamaatregelen komt het einde in zich voor Brasserie de Kastanjehoeve in Glimmen. Maandagmiddag startte een fan van het restaurant een crowdfund-actie, zodat eigenaar Jeroen het hoofd boven water kan houden.

“Iedereen uit de omgeving is blij met de komst van de Kastanjehoeve en sinds de opening draait het niet voor niets als een tierelier”, zo schrijft Karlijn Van Der Sluis, de oprichter van de publieksactie voor de brasserie. “Jeroen kijkt altijd positief en denkt in mogelijkheden, maar nu komt voor hem het einde toch steeds meer in zicht.”

In de eerste vierentwintig uur van de actie werd al 1.285 euro opgehaald. Doneren kan nog steeds via deze website.