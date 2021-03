nieuws

Foto: Andor Heij

De gemeente Groningen zoekt twee stadsbeiaardiers voor bespeling van het carillon in de Martinitoren. De huidige stadsbeiaardier gaat met pensioen.



Per 1 mei zoekt de gemeente twee opvolgers voor acht uur per week. Kandidaten moeten wel in het bezit zijn van een master diploma Beiaardier behaald aan de Beiaardschool te Amersfoort of een vergelijkbaar diploma voor beiaardiers.

De volledige vacature staat hier. Reageren moet voor 11 maart.