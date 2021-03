Twee jaar geëist tegen rechtenstudent wegens ontucht met zijn 13-jarige nichtje

nieuws

Tegen een 26-jarige rechtenstudent uit Groningen is twee jaar cel waarvan een half jaar voorwaardelijk geëist wegens ontucht met zijn minderjarige nichtje. Dat meldt RTV Noord



De ontucht met het toen 13-jarige meisje begon in augustus 2019 en duurde twee maanden. De student, toen 25, kon geen kamer in Groningen vinden en trok daarom tijdelijk bij zijn oom en tante in.

Het viel de ouders al snel op dat hij bovenmatig geïnteresseerd was in zijn nichtje. De ouders ontdekten een liefdesbrief en zagen later in de telefoon van het meisje ook onthullende appgesprekken tussen neef en nicht. In een gesprek met haar ouders vertelde het meisje dat er veel meer was gebeurd. Daarop werd aangifte gedaan.

De verdachte ontkent alles en schreef in een brief aan de rechter dat ze het alleen goed met elkaar konden vinden. Maar hij zocht op internet wel op termen als “gevolgen van seks met een minderjarige” en “verkrachting”. De uitspraak is over twee weken.