Twee jaar cel voor Stadjer na steekincident Peperstraat

nieuws

Foto Andor Heij: Peperstraat tijdens lockdown

De rechtbank heeft een 37-jarige inwoner van Groningen veroordeeld tot twee jaar cel voor een poging tot doodslag. Hij stak tijdens een ruzie in de Peperstraat een man met een mes in zijn buik.

De verdachte kreeg in de nacht van 11 april 2019 op straat ruzie met een toen 28-jarige marinier uit Goor. De Groninger ging er, nadat hij zijn slachtoffer zwaar verwond had, meteen vandoor. Hij meldde zich twee maanden later zelf bij de politie, nadat camerabeelden van het incident openbaar waren gemaakt.

Volgens de verdachte was er sprake van noodweer, Het slachtoffer was inderdaad begonnen met vechten, maar volgens de rechter nad de verdachte kunnen weglopen. De man moet zijn slachtoffer ook een kleine 27 duizend euro aan schadevergoeding betalen.

De celstraf voor de Groninger komt bovenop een andere straf waartoe hij drie maanden geleden werd veroordeeld. Hij kreeg toen zes jaar cel voor het ontvoeren en afpersen van een student.