Twee arrestaties bij onaangekondigde demonstratie in Noorderplantsoen

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De politie heeft zondagmiddag twee personen aangehouden in het Noorderplantsoen bij een onaangekondigde demonstratie.

“In het Noorderplantsoen vond een demonstratie plaats”, vertelt politiewoordvoerder Kalina Pruntel. “Daarbij werd er luidde muziek gedraaid, stonden mensen schouder aan schouder en werd er geen afstand gehouden. Collega’s van de Handhaving zijn daarop ter plaatse gegaan om de orde te herstellen. Daar gaven de demonstranten geen gehoor aan waarop de hulp werd ingeroepen van de politie.”

Volgens Pruntel zijn agenten in gesprek gegaan met de demonstranten. “We hebben de aanwezige mensen gesommeerd om te stoppen met het gedrag. Uiteindelijk waren er twee dames zo vervelend, waarbij ze niet naar ons luisterden, dat we besloten hebben hen aan te houden. Zij zijn overgebracht naar het politiebureau. Zij zullen sowieso beboet worden voor het niet naleven van de coronamaatregelen. De aanhouding ging gepaard met enige consternatie, maar inmiddels is het weer rustig in het Noorderplantsoen.”

De actie met de witte pakken in het Noorderplantsoen zondagmiddag staat los van dit protest.

