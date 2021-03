nieuws

Fractievoorzitter Tom Rustebiel van D66.

Tom Rustebiel wil lijsttrekker worden van D66 bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar.

“Ik zit nog vol in de energie van onze prachtige verkiezingszege vorige week, waar we mede dankzij de inzet van talloze vrijwilligers de grootste partij van Groningen werden”. Rustebiel is momenteel fractievoorzitter van de partij in de gemeenteraad. “Ik heb daardoor veel ervaring en ik ken alle portefeuilles. Ik ken ook veel mensen en heb mede het verkiezingsprogramma van D66 geschreven”.

Ook zijn contacten in Den Haag noemt Rustebiel als een pre: “Dan gaat het onder meer over de Lelylijn en natuurlijk de Paddepoelsterbug”. Of hij ook een functie als wethouder ambieert kan Rustebiel nog niet zeggen: “Dat is een apart traject. Ik wil eerst als lijsttrekker gekozen worden en dan verder kijken hoe ik het geluid van D66 het beste kan laten horen”,.

Rustebiel zit sinds 2016 in de gemeenteraad van Groningen en is vanaf 2020 fractievoorzitter. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen was wethouder Paul de Rook lijsttrekker. Het is nog niet bekend of hij zich volgend jaar ook kandidaat stelt. In mei moeten alle kandidaten bekend zijn. Daarna kiezen de leden de lijsttrekker.