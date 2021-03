sport

Speelsters Martini Sparks wensen elkaar succes.

Martini Sparks heeft woensdagavond ook de tiende competitiewedstrijd verloren. In Haren was Jolly Jumpers uit Tubbergen met 55-69 te sterk.

De Groninger dames begonnen goed. Na 21-19 in het eerste kwart ging Martini Sparks met een 40-38 voorsprong de rust in. In het derde kwart ging het echter fout bij Martini Sparks en legden de Twentse dames het fundament voor de winst.

Het puntloze Martini Sparks is negende en laatste in de basketball league.