“Tijdens mijn wandelvakantie zoveel mogelijk zwerfafval opruimen”

Foto: Hedwig Fossen

Met een Connect & Collect Walk van Groningen naar Brabant wandelen om zoveel mogelijk zwerfafval op te ruimen. Dat is het doel van de 25-jarige Hedwig Fossen uit de stad.

Hoi Hedwig! Hoe is dit bijzondere idee ontstaan?

“Ik hou ontzettend van wandelen en dan het liefste in de bergen. Ik ben wat dat betreft wel avontuurlijk ingesteld. Door de coronacrisis is het momenteel niet mogelijk om op vakantie naar het buitenland te gaan en zo ontstond het idee om een wandelvakantie in eigen land te gaan doen. Mijn schoonmoeder kwam met het idee om het Natuurpad te gaan bewandelen, een tocht van 456 kilometer van Groningen naar de grens met België. Deze route is grotendeels onverhard dus ideaal. Later is het idee ontstaan om het klimaat daar aan vast te koppelen.”

Want de bedoeling is dat je tijdens het wandelen zoveel mogelijk zwerfafval op wilt gaan halen …

“Klopt. Ik ben al actief voor de organisatie YouthForClimateAdaption en via via kwam ik in contact met de Plastic Soup Foundation. De bedoeling van deze actie is dat mensen mij kunnen sponsoren om zwerfafval op te ruimen, waarbij het geld uiteindelijk naar de Plastic Soup Foundation gaat. Aanvankelijk had ik het streefbedrag voor de actie op 1.000 euro gesteld. Sinds ik afgelopen week de website en de social media-pagina’s online heb gezet, stroomt het geld echter al binnen. Ondertussen zit ik al bijna op 1.000 euro, terwijl ik nog geen meter gewandeld heb. Dus ik denk dat ik het streefbedrag nog wat aan moet gaan passen.”

Maar het is niet alleen geld wat je zoekt hè?

“Nee. Het is dus een wandeling van Groningen naar Brabant waarbij ik verwacht dat ik daar ergens eind-maart ga arriveren. Onderweg heb ik slaapplaatsen nodig. Omdat we nog heel vroeg in het seizoen zitten, zijn veel campings gesloten. Dus mensen die bijvoorbeeld langs of in de buurt van de route wonen, en die een slaapplek hebben, of een plek hebben in de tuin waar ik een tent neer kan zetten, die zou ik zeer erkentelijk en dankbaar zijn.”

Tijdens je tocht kunnen de mensen je ook volgen …

“Klopt. Komende dinsdag start ik met de eerste etappe van Groningen naar Zuidlaren. Via de website van Strava kunnen mensen mij volgen. Daarnaast heb ik afgelopen week een Instagram-pagina aangemaakt waar ik foto’s van mijn reis ga plaatsen, zodat mensen ook in beeld op de hoogte blijven.”

Meer informatie over het initiatief is te vinden op deze website.