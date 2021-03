Tienjarig jubileum voor ‘onmisbare’ brugfunctionaris op Groninger basisscholen

nieuws

De personen op de foto hebben geen betrekking op het verhaal. - Foto: photoxpress.com/search-stock-photos-photographer/Marzanna+Syncerz/338531

De gemeente Groningen heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de inzet van de brugfunctionaris op verschillende basisscholen in Groningen. Conclusie: de functionaris speelt een onmisbare rol speelt op de scholen en zorgt ervoor dat kinderen vaker gelijke kansen krijgen.

Het is deze maand tien jaar geleden dat er voor het eerst brugfunctionarissen werden ingezet op basisscholen in de gemeente Groningen. Inmiddels zijn ze op 16 basisscholen in de gemeente aanwezig om kinderen en gezinnen in achterstandssituaties te helpen. De functionarissen helpen bij vergoedingen, regelingen, fondsen voor sport en muzieklessen. Daarnaast vormen ze een luisterend oor voor de kinderen en hun ouders.

“Niet ieder kind heeft een makkelijke thuissituatie”, vertelt Wethouder Onderwijs Carine Bloemhoff. “Ieder kind verdient het om erbij te horen, te lachen en te genieten. De afgelopen 10 jaar is gebleken dat de brugfunctionaris echt het verschil kan maken en dat vind ik heel fijn om te zien.”

De gemeente wil de komende tijd meer inzetten op extra uren voor de brugfunctionarissen die al actief zijn in de gemeente. Uit het onderzoek blijkt dat brugfunctionarissen meer tijd nodig hebben om hun werk nog beter te kunnen doen. Zo kunnen de functionarissen hun werk ook beter afstemmen met andere instanties als de WIJ, buurthuizen en verenigingen.