Terrassen in Stad staan buiten als protest (foto’s)

nieuws

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Verschillende horecaondernemers in de binnenstad van Groningen hebben dinsdagochtend hun terras opgebouwd. Dat deden ze als protest tegen de coronamaatregelen en het gebrek aan perspectief voor de ondernemers en hun personeel.

Vanaf elf uur staan de terrassen klaar voor gebruik op onder andere het Poeleplein en op de Grote Markt. Zitten op een terras mag echter niet en de horecagelegenheden bedienen niemand. Om verschillende terrassen staan linten gespannen.

Op het terras van De Drie Gezusters waren wel mensen te zien. Personeelsleden hielden hier een ‘vergadering’.

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

De landelijke actie wordt niet gesteund door de Koninklijke Horeca Nederland, maar vanuit verschillende regionale afdelingen in Nederland is wel steun uitgesproken. De afdeling in Groningen riep niet op tot deelname aan de actie, maar heeft wel begrip voor beweegredenen van de ondernemers.

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)