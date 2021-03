‘Temperatuur kan zakken bij nachtvorst, maar het gaat geen 18 graden worden’

nieuws

Openluchtbad De Papiermolen gaat komende donderdag vervroegd open. 36 bezoekers mogen gelijktijdig het bad in voor maximaal een uur. Reserveren kan vanaf maandag.



‘We proberen de watertemperatuur tussen 20 en 24 graden te houden. De temperatuur kan wat zakken bij nachtvorst, maar het gaat geen 18 graden worden’, aldus een medewerker. Tot 1 mei gaan alleen de diepe baden open, de kinderbaden blijven eerst nog dicht.

Andere zwembaden

Op 1 mei gaat ook zwembad “de Blinkerd” in Ten Boer weer open. Vanaf 12 april begint daar de voorverkoop van de zwemabonnementen. Natuurbad Engelbert hoopt 22 mei weer open te zijn. Het is onduidelijk wanneer het openluchtbad van Hoogkerk open gaat.

Openluchtbad “De Leemdobben” te Vries in buurgemeente Tynaarlo is al vanaf 8 maart weer beschikbaar gekomen voor banenzwemmen. In Nederland zijn momenteel veertig buitenbaden geopend, een aantal is dat de hele winter geweest. Wanneer binnenbaden weer open mogen is nog niet duidelijk.