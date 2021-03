“Te druk in Noorderplantsoen, boa’s en politie gaan handhaven”

nieuws

Foto: Chris Bakker

Het is woensdagmiddag te druk in het Noorderplantsoen. Dat meldt de gemeente Groningen rond 17.00 uur.

“Boa’s en politie gaan handhaven op de coronamaatregelen en het alcoholverbod”, meldt woordvoerder Natascha van ’t Hooft. “Er rijdt op dit moment een politieauto door het Plantsoen waarmee mensen worden opgeroepen om zich te houden aan de coronamaatregelen. We zien dat het nu te druk is.” Eerder in de middag liet verslaggever Chris Bakker al weten het druk te vinden. “Het gaat om honderden mensen die in het Plantsoen aanwezig zijn. Er zijn plekken bij waar het moeilijk is om afstand van elkaar te houden. Ik kijk nu bijvoorbeeld naar een groep van zo’n twintig mensen die op een kluitje staan.”

Van ’t Hooft van de gemeente liet eerder al weten dat behalve het Noorderplantsoen ook hele andere mooie plekken in de gemeente te vinden zijn waar je van de zonnestralen kunt genieten. Als voorbeeld noemde zij het Stadspark. “Maar elke wijk heeft wel een parkje of vijver waar je terecht kunt.”