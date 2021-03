Studenten Terra MBO winnen prijs voor gerechten met veldbonen

nieuws

Foto: Terra mbo

Eerstejaarsstudenten van de Opleiding Food, Life & Innovation van Terra MBO in Groningen hebben donderdag een geldbedrag van 2.500 euro gewonnen voor het project ‘Veldboon’.

Het geld wat de studenten hebben gewonnen met de Impactprijs Groen Onderwijs 2020, gaan ze gebruiken om de door hen ontwikkelde pasta, pizzabodem en dipsaus van veldbonen op de markt te brengen. De veldboon is een oud gewas dat momenteel erg in trek is bij telers, maar het eiwitrijke product wordt nog niet veel gebruikt voor menselijke consumptie, terwijl dit wel tot de mogelijkheden zou behoren.

Het is niet de eerste keer dat de opleiding in de prijzen valt. In 2019 won de relatief nieuwe opleiding de eerste prijs tijdens de MBO Challenge tegen Voedselverspilling. Een jaar later kende de Voedsel Jongerenraad de publieksprijs van Good Practices Sustainable MBO uit aan de opleiding.