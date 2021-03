Studenten protesteren op Vismarkt: “Het is erg eenzaam”

Honderden studenten protesteerden woensdagmiddag op de Vismarkt om aandacht te vragen voor het effect van de lockdown op jongeren.

Organisator Casper Farret Jentink is blij met de opkomst. “We staan hier om aandacht te vragen voor de mentale problematiek onder jongeren die enorm stijgt door de coronamaatregelen. We merken dat daar te weinig aandacht voor is in de politiek.” Het protest was dan ook niet tegen de maatregelen. “We ontkennen corona zeker niet. Waar we voor pleiten is dat er beter moet worden nagedacht over de impact van de maatregelen op verschillende leeftijdsgroepen. Wat we graag zouden willen zien is dat het probleem wordt erkend en dat erover wordt gesproken of het terecht is dat jongeren zo moeten lijden.”

De demonstrerende jongeren zijn vooral het online onderwijs zat. “Je zit in je eentje thuis, je hebt geen sociaal leven meer. Je zit helemaal geïsoleerd.” Een ander houdt een bordje omhoog met de tekst ‘Wanneer komt het vaccin tegen psychische problemen?‘. “Ik denk dat je in de collegezalen veel meer leert. Ik wil mijn studie graag afmaken met het idee dat ik een netwerk heb opgebouwd en dat ik echt iets geleerd heb. Dat heb ik nu niet echt.”

Ook voor internationale studenten is deze tijd erg lastig. “Het is erg eenzaam, je wil gewoon je vrienden om je heen hebben. Als internationale student is het nog moeilijker omdat je ook ver weg bent van je familie.”

Bestuursvoorzitter Jouke de Vries van de Rijksuniversiteit liet bij het protest weten dat er binnenkort waarschijnlijk meer ruimtes geopend kunnen worden waar jongeren kunnen studeren. Farret Jentink denkt dat er genoeg oplossingen kunnen werken. “Zoals fysiek onderwijs. De hele universiteit hoeft niet open, als studenten maar de kans hebben om iets meer sociale interactie te hebben. Dan kunnen de mentale problemen net iets minder erg worden.”