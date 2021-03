Studenten demonstreren op Grote Markt tegen leenstelsel

nieuws

Foto: Anneloes Struik

Studenten uit het hoger onderwijs demonstreren dinsdagmiddag op de Grote Markt tegen het leenstelsel. De demonstratie is georganiseerd door de Groninger Studentenbond, FNV Young & United en de Landelijke Studentenvakbond, LSVb.

De demonstratie begon om 17.00 uur. “Er hebben zich 160 studenten voor de actie aangemeld”, vertelt verslaggeefster Anneloes Struik. “De aanwezige studenten dragen een sticker met daarop geschreven de hoogte van hun studieschuld.” De studenten vinden dat er iets moet veranderen. Het leenstelstel was een experiment dat volgens hen mislukt is, waar ze nu de dupe van zijn.

“Trots”

Op de Grote Markt vonden verschillende toespraken plaats, en ook waren er muzikale intermezzo’s. Eén van de toespraken was van voorzitter Marinus Jongman van de Groninger Studentenbond. “Hij is vooral trots dat er zoveel studenten zijn komen opdagen”, geeft Struik aan. “Hij is ook blij dat de eerste actie tegen het leenstelsel hier in Groningen plaatsvindt. De Groninger Studentenbond verzet zich al jaren hevig tegen het leenstelsel.”

Komende dagen meer demonstraties

Vorige maand werd er in Groningen ook al actie gevoerd. “De studenten zijn enorm gemotiveerd”, zegt Bas van Weegberg van FNV Young. “Het leenstelsel is echt een schuldenmachine. Het zadelt de studenten op met een enorme schuld, nog voordat ze aan hun werkende leven kunnen beginnen. De arbeidsmarkt wordt ook steeds onzekerder en het is maar de vraag of ze na hun studie, snel, een baan kunnen vinden.” De demonstratie in Groningen is de eerste in een reeks van vier grote demonstraties. De komende dagen vinden er ook demonstraties plaats in Zwolle, Utrecht en Amsterdam. Op 15 maart vindt er in Wageningen een mars plaats waarbij studenten uit het hele land aanwezig zijn.