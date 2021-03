Stones-tentoonstelling virtueel in 360 graden te bekijken

nieuws

Foto Andor Heij. Groninger Museum Rolling Stones

De expositie The Rolling Stones – Unzipped is vanaf nu online te bezoeken in een virtuele 360 graden omgeving.

In de 360 graden-tour kunnen bezoekers de Unzipped-tentoonstelling van begin tot eind zien, inclusie films en fragmenten die zijn toegevoegd. Zo zijn er close-ups van het drumstel van Charlie Watts en een timelapse van de opbouw van het appartement in Edith Grove van de Stones in de jaren ’60. De online tentoonstelling is ontwikkeld in samenwerking met Carola de Poel van Panorama Fotografie en Slash2 Internet Masterminds.

Het museum verloot onder de bezoekers van de tour een gesigneerde limited edition prent van Ronnie Wood en drie catalogi gesigneerd door Mick Jagger. De tentoonstelling is nog tot 18 april te zien.