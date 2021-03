Stembureaus in Groningen geopend: “Ik ben hier voor de aandacht!”

nieuws

De eerste stemmen in Groningen voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn uitgebracht. In totaal 17 stembureaus openden maandagochtend vroeg hun deuren voor mensen die vanwege leeftijd of gezondheid in de risicogroep horen wat betreft het coronavirus.

De dag begon stroef, aangezien het systeem waarop bijvoorbeeld gezien kan worden of stempassen geldig of ongeldig zijn in een storing zat, waardoor er handmatig opgestart moest worden. Toch weerhield dat het stembureau aan het Damsterplein niet om op de geplande tijd van 7.30 uur open te gaan voor de eerste stemmers.

De eerste stemmer aan het Damsterplein was een gelukkig man: “Het was een wedstrijd toch? Ik ben de eerste! Ik ben hier natuurlijk ook een beetje omdat je dan de aandacht krijgt,” aldus een opgetogen eerste stemmer. Mensen in de risicogroep kunnen maandag en dinsdag de hele dag bij de 17 geopende stembureaus terecht. Woensdag 17 maart zullen veel meer stembureaus geopend zijn en kan iedereen stemmen.