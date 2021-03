Stadswandeling: ”Tijdens de Bevrijding is hier de eerste Canadese soldaat gesneuveld”

Door de coronacrisis wandelen Groningers wat af. In de veertiende aflevering van de Stadswandeling bezoeken Beno Hofman en Mirre van de Klok de Grunobuurt.

De Grunobuurt is een woonwijk in het zuiden van de stad. De wijk is gebouwd tussen 1922 en 1928. De wijk heeft de naam ‘Gruno’ omdat de woningbouwvereniging die het heeft gebouwd toen nog ‘Gruno’ heette. Inmiddels heet de woningbouwvereniging ‘Nijestee’.

In deze aflevering staan Beno en Mirre stil bij verschillende basisscholen en gaan ze opzoek naar tableaus van de bekende Groningse kunstenaar Anno Smith. Smith verfraaide na de oorlog gebouwen met zijn kunstwerken gemaakt van keramiek. Ook wordt er aandacht besteed aan de eerste Canadese soldaat die tijdens de Bevrijding in 1945 aan de Paterswoldseweg om het leven is gekomen.

In de volgende aflevering bezoeken Beno en Mirre de Pelsterstraat.