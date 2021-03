Stadswandeling: ”In dit gebouw is Aart Staartjes ooit aan de dood ontsnapt”

Tijdens de coronacrisis lopen Groningers wat af. In de dertiende aflevering van de Stadswandeling bezoeken Beno Hofman en Mirre van de Klok de Vismarkt.

De Vismarkt is één van de bekendste pleinen in Groningen. Al eeuwen halen Stadjers hier hun boodschappen of eten ze een visje. Een bekend gebouw aan de Vismarkt is de Korenbeurs. Dit pand werd tussen 1862 en 1865 gebouwd en fungeerde als graanbeurs.

Aan de Vismarkt zijn ook verscheidende andere interessante panden te vinden, zoals het geboortehuis van de schilder Jozef Israëls en Huize Maas. Ook wordt er in deze aflevering aandacht besteed aan het gebouw waar in de jaren zestig Aart Staartjes aan de dood is ontsnapt.

In de volgende aflevering van de Stadswandeling bezoeken Beno en Mirre de Grunobuurt.