Stadsbestuur werkt aan plannen Martiniplaza

Het gemeentebestuur gaat aan de slag met plannen voor Martiniplaza.

Martiniplazza werd in 1969 opgericht als beurshal, later kwam daar een theater en een sporthal bij. En er worden veel congressen georganiseerd. Martiniplazza is verzelfstandigd in 2014. Met de bouw van een nieuwe Oosterpoort ten zuiden van het dan verbouwde station en de plannen voor een ander stadspark moet ook Martiniplaza denken over de programmering en uitstraling van het gebouw.

De financiering van de plannen is ook een van de zaken die onderzocht zullen worden.