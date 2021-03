Stadjer moet 3,5 jaar de cel in voor fraude via WhatsApp, SMS’jes en Marktplaats

nieuws

Een 22-jarige Stadjer moet 42 maanden de cel in voor meerdere cybercrime-misdrijven. De man werd in mei vorig jaar gearresteerd voor grootschalige fraude via Marktplaats, WhatsAppe, Tikkie en SMS’jes.

Volgens het Dagblad van het Noorden en RTV Noord moet de man, naast zijn celstraf, ook 38.000 euro betalen aan de Staat. Het OM had een celstraf van vier jaar en een boete van 46.000 euro geëist tegen de man.

De slachtoffers kwamen in contact met de Stadjer via Marktplaats-advertenties. Ter controle wilde de man, voorafgaand aan de betaling voor het niet bestaande product, een cent afboeken van de rekening van zijn slachtoffers. De link die hij daarvoor verstuurde, leidde naar een fictieve website. Nadat de slachtoffers hun bankgegevens bevestigd hadden, plunderde de man hun rekening met deze gegevens.

De man was, ten tijde van zijn arrestatie, bezig met nieuwe oplichtingscampagnes. Zo is er bewijs voor een nep digid-inlogpagina. Ook wilde de man mensen oplichten, door hen te melden dat hun kenteken zou verlopen. In de woning van de man werden vier laptops aangetroffen. Op een daarvan draaide software voor oplichtingspraktijken.