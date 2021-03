Stadjer krijgt vijf jaar cel en TBS met voorwaarden voor dodelijke mishandeling in Nietap

nieuws

De rechtbank in Groningen heeft een 48-jarige Stadjer veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar en TBS met voorwaarden, omdat hij in april vorig jaar een 62-jarige man uit Nietap ernstig mishandelde. Het slachtoffer overleed vijf dagen nadat hij werd gevonden door de politie.

De politie vond het slachtoffer op 9 april vorig jaar in een woning in Nietap. De man was zwaargewond. In de omgeving van de woning, trof de politie de 48-jarige verdachte aan. Later werd ook een 39-jarige verdachte aangehouden, maar deze man overleed in augustus van vorig jaar, tijdens zijn gevangenhouding.

De twee verdachten waren in de bewuste nacht thuis op bezoek bij het slachtoffer. Het slachtoffer had, volgens de verdachten, hun laatste joint opgerookt terwijl dat niet mocht. De mishandeling die daarop volgde, kostte het slachtoffer uiteindelijk zijn leven.

Hulpeloos achtergelaten

De rechtbank neemt het de man bijzonder kwalijk dat hij het slachtoffer hulpeloos en alleen heeft achtergelaten in de woning, nadat hij de man meer meerdere malen en met veel kracht tegen zijn hoofd en lichaam had geslagen en geschopt: “Verdachte heeft pas enkele uren na het eerste geweld 112 gebeld, waardoor hij er onvoldoende zorg voor heeft gedragen dat het slachtoffer adequate en tijdige medische hulp ontving.”

TBS met voorwaarden

Volgens deskundigen lijdt de 48-jarige Stadjer aan een ziekelijke stoornis en een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens. Daarnaast heeft de man een alcohol- en cocaïneverslaving. Daarom legt de rechtbank, naast de gevangenisstraf, een behandeling op aan de man. Daarmee moet de kans op herhaling kleiner worden, zo stelt de rechtbank.