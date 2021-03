Sprookjesboom in Noorderplantsoen gekapt

nieuws

De meest sprookjesachtige boom van het Noorderplantsoen is donderdag ochtend gekapt. De boom had de kastanje ziekte. Door deze ziekte worden bomen broos en breken grote takken gemakkelijk af.

De boom was de laatste van vier bomen in het Noorderplantsoen die moesten worden gekapt. Bij harde wind kunnen er door de kastanjeziekte takken afbreken en dat is erg gevaarlijk. Voor de omgekapte bomen komen nieuwe bomen in de plaats.

Wandelaars in het plantsoen vinden het vooral jammer dat de boom word gekapt. ‘Ik vind het wel heel mooi dat er even gerouwd wordt om een mooie oude boom’ zegt een van hen. ‘Ik was net nog aan het hardlopen en zag allemaal mensen om de boom staan’ aldus de wandelaar.