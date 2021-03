Speciaal stembureau voor doven: “Heerlijk om in je eigen taal te stemmen”

De stembureaus zijn woensdag geopend voor de Tweede Kamerverkiezingen. In de Doopsgezinde Kerk in de Oude Boteringestraat is een stembureau speciaal ingericht voor doven en slechthorenden.

De medewerkers zijn zelf ook doof. “Vaak worstelen doven met toegankelijkheid,” zegt voorzitter Jelle Kamstra. “Als ik zelf bij een stembureau kwam voelde ik me vaak onzeker als anderen met elkaar spreken. Het is echt heerlijk om in je eigen taal te kunnen stemmen.” In de middag hadden meer dan 25 doven hun stem uitgebracht in het stembureau. “Ik verwacht er gedurende de dag nog veel meer. Doven zijn ook stemgerechtigden, maar vaak denken ze: laat maar. Omdat ze nu weten dat dit stembureau bestaat komen ze hier. Ik vind het heel mooi dat ze op die manier hun recht om te stemmen kunnen gebruiken.”

Voor horende mensen zijn tolken ingezet. “Zij moeten soms wennen aan hoe het hier gaat, dus het is een beetje de omgekeerde wereld.”