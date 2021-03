SP wil meer invloed huurders bij woningbouwcorporaties

nieuws

Foto Andor Heij. De Hoogte.

De huurders van woningbouwverenigingen moeten meer zeggenschap krijgen over het beleid van de corporatie. Dat vindt de SP.

Dat moet gebeuren door een huurdersraadpleging, versterking van de huidige huurdersorganisaties of het opzetten van een gemeentelijke belangenvereniging van huurders.

Daarnaast moet er regelmatig een huurdersraadpleging plaats vinden. Veel huurders voelen zich niet gehoord bij de corporaties als zij vragen of klachten hebben, aldus de SP.

Daarnaast wil de SP dat de woningbouwcorporaties per huis, straat en buurt een plan en een planning te maken. De aanleiding is dat veel huurders de laatste jaren in actie zijn gekomen tegen tocht, vocht, kou en schimmel in hun woningen.

De SP gaat bij de aankomende gemeenteraadsvergadering hier diverse moties over indienen.