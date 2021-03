SP: ‘Gemeente moet tegemoetkomen aan bewoners Isebrandtsheerd over Doefmat’

nieuws

Foto: Vdp Architecten

Het college van burgemeester en wethouders in Groningen moet zich tot het uiterste inspannen om tegemoet te komen aan de omwonenden van de nieuw te bouwen Doefmat, aan de Isebrandsheerd in Beijum. Dat vindt de gemeenteraadsfractie van de SP.

De omwonenden van te bouwen appartementen voor senioren en sociale huurwoningen voor gezinnen hebben moeite met de hoeveelheid en de hoogte van het aantal woningen. Het college van B&W wil het oorspronkelijke plan het liefst gaan uitvoeren, maar er liggen alternatieven.

Volgens de SP herkennen de bewoners van de Isebrandtsheerd zich niet of nauwelijks in de drie voorgelegde varianten. Ze voelen zich niet of nauwelijks gehoord door de gemeente, zo stelt de fractie. Daarom wil de fractie dat het gemeentebestuur alles op alles zet om dat nu te herstellen. “Bij vervolgstappen moet de gemeente zich tot het uiterste inspannen om meer tegemoet te komen aan de wensen en bezwaren van de buurtbewoners”, zo schrijft SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk.