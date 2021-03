SP en PvdA stellen Kamervragen over compensatiegeld voor Shell

nieuws

Foto: Defence.gov

Tweede Kamerleden Sandra Beckerman van de SP en Henk Nijboer van de PvdA hebben schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de 1,5 miljard euro die Shell en ExxonMobil zouden hebben ontvangen als compensatie voor het terugschroeven van de gaswinning.

Aanleiding voor het stellen van de Kamervragen is een artikel van dagblad Trouw en de publicatie van het boek ‘Gronings goud – over de macht van het gas en de rol van Rusland‘ van auteur en journalist Wendelmoet Boersema. Uit recente Kamerstukken zou blijken dat de aandeelhouders van de Nam en de staat nieuwe onenigheid hebben over de financiële afwikkeling van de gaswinning. De verhoudingen in het gasgebouw zouden niet meer zo goed zijn als ze waren. De extra compensatie van 1,5 miljard euro zou genoemd worden in recente Kamerstukken.

Beckerman en Nijboer willen van het kabinet weten of het genoemde bedrag klopt. De vraag is of deze informatie boven tafel kan komen omdat een groot deel van de gemaakte afspraken geheim zijn. Beide Kamerleden willen dat de notulen toch openbaar worden gemaakt. Maandag is het precies drie jaar geleden dat oud-minister Eric Wiebes (VVD) besloot dat de gaskraan in Groningen dichtgedraaid moest worden. Shell en ExxonMobil lieten al eerder weten dat men voor het sneller dichtdraaien meer geld wilde. In de Tweede Kamer werd hier afkeurend op gereageerd.

Deze week kregen we een heel naar inkijkje in hoe de macht in Den Haag opereert #Ollongrengate Hier nog zo één: Shell en Exxon kregen al minstens 1,5 miljard compensatie voor daling #gaswinning Terwijl tienduizenden Groningers nog steeds moeten wachten https://t.co/6f27ErkBuJ — Sandra Beckerman (@SandraBeckerman) March 27, 2021