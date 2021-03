‘Snel concrete plannen voor skatepark in Stadspark’

nieuws

Rollend Groningen en Rood, de jongerenorganisatie van de SP, zijn blij dat er een skatepark in de Stadspark komt. Maar zij willen wel snel concrete plannen.

Vorige week werd door de gemeente een plan gemaakt voor het Stadspark en daarin is een skatebaan opgenomen. Rollend Groningen wil al heel lang een groot skatepark in de stad. De huidige parken zijn te klein of te slecht onderhouden. Rood steunde de skaters steeds.

SP-raadslid Lucy Wobma wil snel meer duidelijkheid over het skatepark: “Toen de skaters november 2019 in hebben gesproken en massaal bij de raadsvergadering verschenen waren bijna alle partijen enthousiast over een nieuw skatepark, dat enthousiasme zie ik nu niet terug in deze plannen.”