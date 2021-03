Situatie Hamplaats Ten Boer zal over een maand opgeknapt zijn

nieuws

Foto: Danja de Jonckheere

Bewoners aan de Hamplaats in Ten Boer moeten nog een maand wachten voordat de omgeving waar ze wonen klaar is. Dat heeft wethouder Roeland van der Schaaf woensdagavond laten weten tijdens de gemeenteraadsvergadering.

De bewoners trokken vorige week aan de bel. Terwijl ze al de sleutel krijgen van hun woning is er nog geen bestrating aangelegd en is er ook nog geen verlichting. Bewoners omschrijven de situatie als door de modder lopen waarbij het als het regent een zompige bende is waar je helemaal in weg zakt. Van der Schaaf liet tijdens de vergadering weten er alles aan te zullen doen om de overlast te verminderen.

De woningen aan de Hamplaats werden vorig jaar gesloopt omdat ze onveilig waren geworden door de aardbevingen. Inmiddels zijn de huizen herbouwd. Het project is een pilot waarbij de huizen zonder tussenkomst van het Instituut Mijnbouwschade Groningen vernieuwd worden. Hierdoor zouden de huizen sneller opgeleverd kunnen worden. Bewoners en verschillende politieke partijen vinden dat het project mislukt is omdat de huizen vorig jaar zomer al zouden worden opgeleverd. Volgens Van der Schaaf wisten bewoners van tevoren dat de omgeving nog niet af zou zijn als zij de sleutel zouden krijgen. Daarnaast wil de wethouder af van het beeld dat het project een zooitje is. Volgens het stadsbestuur is de versterkingsoperatie een voorbeeldproject.