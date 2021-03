Sinkhole op Paterswoldseweg

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Op de Paterswoldseweg is zondagmiddag een sinkhole ontstaan. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

“De sinkhole is ontstaan ter hoogte van het Martiniziekenhuis”, vertelt Wind. “Het is ontstaan bij een put. Het vermoeden bestaat dat er bij of in de put een lekkage is ontstaan. Door de lekkage is er zand weggespoeld.” Volgens de fotograaf is er geen gevaar geweest. “Het wegdek bestaat uit betonplaten waardoor de kans op verzakking klein was. Bij het trottoir was er echter een groter risico op verzakking.”

Een aannemer is zondagmiddag direct begonnen met reparatiewerkzaamheden. “Met een kraan wordt het wegdek weggehaald zodat men er goed bij kan.” Door de werkzaamheden is de rijbaan deels afgesloten waardoor het verkeer enige hinder ondervindt.