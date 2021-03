Het Prinses Christina Concours is een evenement voor jongeren die een klassiek instrument bespelen. Via regionale voorrondes worden kandidaten geselecteerd voor de de landelijke uitvoering in April.

Omdat door Corona geen concerten gegeven kunnen worden zijn de aanmeldingen nu on line. De 17 jarige Stella Buitenhuis heeft een video ge-upload om en aanmerking te komen voor de Publieksprijs. Zij speelt al 11 jaar viool.