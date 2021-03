nieuws

Sekswerkers hoeven voorlopig niet te rekenen op versoepelingen van de coronamaatregelen. Dat heeft demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid dinsdag laten weten.

Aanleiding voor de uitspraak van de minister is een demonstratie van sekswerkers uit hele land dinsdagmiddag in Den Haag. Er werd gedemonstreerd tegen het besluit van het kabinet om kappers en andere contactberoepen wel versoepelingen aan te bieden, maar dat er voor de sekswerkers geen ruimte is. “Dat is heel verdrietig, maar het kan voorlopig echt niet”, aldus De Jonge. Volgens de minister loopt het onder andere spaak bij de registratie van de beroepsgroep. Zo zou het bron- en contactonderzoek nauwelijks te doen zijn omdat driekwart een andere naam op geeft. “En dat begrijp ik ook, maar alles bij elkaar is het niet te doen om de sector weer veilig te openen.”

Extra steun voor de beroepsgroep zit er ook niet in. Volgens demissionair minister Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken zijn de bestaande steunmaatregelen bedoeld voor zzp’ers en sekswerkers vallen daar niet onder. “Ze hebben een heel lastige positie.” Wel kunnen deze mensen volgens Koolmees aankloppen bij de gemeente bij het ‘loket voor steun voor mensen zonder inkomen’.