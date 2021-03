Seinen op groen om Tweede Kamerverkiezingen door te laten gaan

nieuws

Foto: Ecco van Oosterhout

De seinen staan op groen om de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 17 maart door te laten gaan. Dat heeft demissionair Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken maandagavond laten weten.

Ollongron was maandag aanwezig bij een vergadering van het Veiligheidsberaad. Dit beraad wordt gevormd door de 25 voorzitters van de Veiligheidsregio’s in Nederland. Tijdens het overleg werden ‘de puntjes op de i’ gezet voor de aanstaande verkiezingen. Zo is gebleken dat er voldoende vrijwilligers zijn om de stemlokalen te bemannen. “Er zijn natuurlijk altijd gemeenten die te kampen hebben met mensen die uitvallen op het laatste moment. Maar we hebben afgesproken dat we een grote reservepool aanhouden. Ook is er nog een centrale reservepool, dus het ziet er echt goed uit”, aldus Ollongren.

Bij de verkiezingen kan er op maandag 15 en dinsdag 16 vervroegd gestemd worden. Daarnaast hebben zeventigplussers de mogelijkheid om te briefstemmen. De minister heeft tijdens het overleg aangegeven dat er extra beveiliging bij PostNL aanwezig is om ervoor te zorgen dat het stemmen per post goed verloopt. “We hebben veel contact met PostNL en ze hebben een zeer goed en zorgvuldig proces ingericht.”