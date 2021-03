Scooterrijdster gewond bij verkeersongeluk Ossenmarkt

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een scooterrijdster is zondagmiddag gewond geraakt bij een verkeersongeluk op de Ossenmarkt. Dat meldt Ruben Huisman van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 12.50 uur ter hoogte van de kruising met de Nieuwe Boteringestraat. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Huisman. “Het gaat om een ongeluk waarbij een scooter en een personenauto met elkaar in botsing kwamen. De scooterrijdster kwam daarbij ten val.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ambulanciers hebben eerste hulp verleend. Daarna is het slachtoffer met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens Rick ten Cate van tencatefotografie.nl is de scooters fors beschadigd geraakt. “De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht”, vult de fotograaf aan.