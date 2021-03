Scooterrijder gewond bij verkeersongeluk Nieuwe Ebbingestraat

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk woensdagavond in de Nieuwe Ebbingestraat is een scooterrijder gewond geraakt. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 19.40 uur ter hoogte van de kruising met de Noorderkerkstraat. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Wind. “Het gaat om een ongeluk waarbij twee scooters zijn betrokken. Die zijn met elkaar in botsing gekomen.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ambulanciers hebben één van de slachtoffers gecontroleerd. Deze persoon is daarna met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Beide scooters raakten bij het ongeluk beschadigd.