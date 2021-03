Scooter en personenauto betrokken bij verkeersongeluk op Zuilen

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Bij een verkeersongeluk maandag aan het einde van middag op de Zuilen in Groningen zijn een scooter en personenauto met elkaar in botsing gekomen. Dat meldt Mike Weening van Weening Fotografie.

Het ongeluk gebeurde even na 17.00 uur ter hoogte van de kruising met de Terdelt. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Weening. “Een scooter en een personenauto zijn met elkaar in botsing gekomen waarbij de bestuurder van de scooter ten val kwam.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Het slachtoffer is nagekeken door ambulanciers maar de persoon hoefde niet mee naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht. De scooter is daarbij meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. De auto raakte beschadigd aan de voorzijde.