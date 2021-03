Schuiling: “Tellen van de stemmen gaat enorme klus worden, gaat nachtwerk worden”

Inwoners van de gemeente Groningen gaan woensdag naar de stembus. Verslaggever Ecco van Oosterhout sprak over de voortgang van het stemmen met burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen.

Meneer Schuiling, als u kijkt naar de onderwerpen die tijdens deze verkiezingscampagne aan bod zijn gekomen, welk onderwerp heeft volgens u dan de campagne gedomineerd?

“Het grootste onderwerp zijn alle maatregelen die we het afgelopen jaar hebben moeten nemen rondom corona. En het draagvlak dat er voor deze maatregelen is. Dat is wel een onderwerp wat er eigenlijk de hele tijd doorheen sijpelt. En natuurlijk zijn er heel veel Groningse thema’s, waar we wel heel belangstellend naar zijn, hoe de verschillende partijen daar op reageren.”

Halverwege de campagne deed premier Mark Rutte, uw partijgenoot, Groningen een kerncentrale cadeau. Wat vond u daar van?

“Ik weet niet of het een partijgenoot van mij is. Maar de Groningse gemeenteraad was er in ieder geval heel helder over. Die zei, in meerderheid, daar hebben we geen behoefte aan.”

De coronacrisis. Welke invloed heeft dat volgens u op de verkiezingen?

“Dat weten we niet precies. We zitten er nog midden in, ik denk dat we het pas over een tijdje kunnen evalueren van hoe heeft dat nu eigenlijk de stemming beïnvloed. Maar dat het invloed heeft dat is natuurlijk helder, maar niemand kan precies zeggen hoe het exact zit.”

Behalve vandaag vond afgelopen dagen het vroegstemmen plaats. Hoe is dat verlopen?

“Het verloopt heel erg goed. De extra dagen hebben ook wel in ons voordeel gewerkt omdat we de computers konden aanpassen en opstarten. We konden kijken hoe alles werkte, en we kunnen nu tot de conclusie komen dat het in Groningen allemaal heel goed werkt. Misschien dat we hier toch ook wel wat goede dingen aan over houden. Zelf ben ik wel benieuwd of we niet in de toekomst ook toch over twee dagen bijvoorbeeld kunnen stemmen. En wat gaan we doen met het briefstemmen. Daar kunnen we toch wel wat van leren.”

Vanavond na 21.00 uur begint het tellen. Wanneer verwacht u een resultaat?

“U begrijpt dat het een enorme klus is, want er zijn heel veel partijen. Iedereen die vandaag stemt die ziet hoe ongelofelijk groot dat formulier wel niet is. Dus het gaat wel nachtwerk worden, voordat we een beetje een betrouwbaar beeld hebben van hoe er in Groningen gestemd is. De opkomst is heel goed. Daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Qua briefstemmen zitten we ook op het landelijk gemiddelde, dus dat is ook goed. Maar het wordt een hele klus om het vanavond allemaal een beetje op tijd aan te leveren.”

Ik kan me voorstellen dat deze verkiezingen in organisatorisch maar ook in financieel opzicht veel kostbaarder zijn geweest in vergelijking met eerdere verkiezingen …

“Ja, dat klopt. Er is een enorme extra inspanning geleverd door de gemeente. De locaties moesten veel groter worden, veel extra veiligheidsmaatregelen. Het betekent extra kosten, die voor een groot deel door het Rijk zijn betaald. Hoeveel duurder dat kan ik nu nog niet zeggen.”

Heeft u zelf gestemd?

“Ik heb zelf al heel vroeg gestemd. Ik kan niet zeggen op welke partij, maar ik kan wel vertellen dat ik op een persoon heb gestemd. Je hebt de landelijke lijsten, maar je hebt daarop ook mensen die uit een bepaalde regio komen die de kracht hebben om een geluid te laten horen.”