Schuiling: ‘Situatie in Groningen blijft zorgelijk, maar hoop op versoepelingen is reëel’

Met een gemiddelde besmettingsgraad van 150 infecties per 100.000 inwoners, blijft de situatie in Groningen volgens Koen Schuiling ‘zorgelijk’. Maar de burgemeester ziet wel licht aan het einde van tunnel.

De komende maanden krijgt Groningen, net als de rest van Nederland, te maken met een delicate ‘dans’ tussen verscherping en versoepeling van maatregelen. De gemeente wil, als de besmettingsgraad het toestaat, vanaf 31 maart weer grote terrassen toestaan op de pleinen in de Stad.

Schuiling stelt daarnaast dat de gemeente zich de komende periode gaat inzetten voor extra studieplekken voor studenten en om het voor ondernemers in de binnenstad wat makkelijker te maken, zowel tijdens als na de winkelsluiting.

Naast de besmettingsaantalllen maakt Schuiling zich nog wel zorgen over de spanningen die de maatregelen lijken te veroorzaken in de samenleving. De burgemeester spreekt van een aantal nare incidenten, waaronder de steekpartij van woensdagavond, waarbij een politieagent zwaar gewond raakte. Schuiling roept iedereen dan ook op om ‘nog even vol te houden.’