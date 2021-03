Schuiling: Neergestoken agent buiten levensgevaar

nieuws

Volgens burgemeester Koen Schuiling is de agent die woensdagavond werd neergestoken aan de Van Houtenlaan in Groningen buiten levensgevaar. Daarnaast liet Schuling bij RTV Noord en DvhN een oproep aan de daders optekenen om zich te melden bij de politie.

Hoewel de neergestoken agent buiten levensgevaar is, verblijft hij nog wel zwaargewond in een Gronings ziekenhuis vanwege letsel aan het gezicht en de hals. Zijn collega, die ook gewond raakte bij het incident, is inmiddels weer thuis.

Volgens RTV Noord sprak Schuiling donderdag uitgebreid met collega’s van de twee agenten, die volgens de burgemeester al geen makkelijke avond achter de rug hadden. Eerder op de avond werden deelnemers van de fakkeltocht tegen de coronamaatregelen naar huis gestuurd, omdat de gemeente deze had verboden.

Schuiling roept de daders op om hun verantwoordelijkheid te nemen en om zich te melden bij de politie. Volgens Schuiling moeten de daders het incident niet met zich mee willen dragen, een incident wat volgens Schuiing ‘alles te boven gaat waar we voor staan’.