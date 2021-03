Schoorsteenbrand in Haren snel onder controle

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De brandweer van Haren moest zaterdagavond in actie komen voor een schoorsteenbrand aan de Emmalaan in het Groningse dorp. Bij de brand raakte niemand gewond.

De melding van de brand kwam even na 20.00 uur binnen bij de hulpdiensten waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Het betrof een brand in de schoorsteen”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. “Toen we ter plaatse kwamen hebben we een controle uitgevoerd. Daaruit bleek dat er geen rook in de woning stond, ook was er geen schade. We hebben de kachel en de schoorsteenkap verwijderd zodat we het schoorsteenkanaal konden vegen. Hier hebben we een ramoneur voor gebruikt.”

Na ongeveer een uur kon de brandweer terugkeren naar de kazerne. De Emmalaan was gedurende de inzet van de hulpdiensten afgesloten voor het verkeer.