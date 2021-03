Scholtenmonument in ere hersteld met fontein

nieuws

Het Scholtenmonument rond 1935 - Foto: Groninger Archieven

Het Scholtenmonument in het Stadspark krijgt zijn fontein terug. Daarmee wordt het monument hersteld naar het in 1931 werd gebouwd.

Het monument werd in september 2020 aangereden door een automobilist. De man overleed aan de verwondingen die hij hierbij opliep. De gemeente besloot daarop om het monument niet helemaal te herstellen zoals het was voor de aanrijding, maar om het monument terug te brengen naar zijn oorspronkelijke staat.

“Het monument had zo moeten zijn”, aldus technisch specialist Jan Pestoor van de gemeente Groningen. “Er is ooit besloten om grond in de fontein te gooien en er een plantenbak van te maken. Dit is een mooi moment om dat te herstellen.”

Volgens Pestoor zijn alle vergunningen voor de verbouwing en het herstel van het monument inmiddels binnen. Dat betekent dat het monument pas na de bouwvak hersteld zal zijn. De verwachting is nu dat het monument rond september klaar is.