nieuws

google streetview. De Til Thesinge

CBS De Til uit Thesinge wordt momenteel versterkt en duurzaam gemaakt. De leerlingen moesten daarom tijdelijk verhuizen. Dat is na de voorjaarsvakantie gebeurd.

De ongeveer 45 scholieren zijn naar de voormalige school De Huifkar in Ten Boer gegaan. Die school staat leeg omdat die verhuisd is naar het Kindcentrum in Ten Boer.

Hoe lang de werkzaamheden duren en de kinderen uit Thesinge in Ten Boer naar school moeten is nog onbekend.