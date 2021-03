Grootmeester Jorden van Foreest opent schaaktafels Noorderplantsoen

Wethouder Inge Jongman opende maandag met een jonge schaker en grootmeester Jorden van Foreest de nieuwe schaaktafels in het Noorderplantsoen. Iedereen die zijn eigen stukken mee neemt kan op deze tafels schaken of dammen.

Het Noorderplantsoen krijgt een beetje de vibes van Central Park in New York. In dit park zijn ook al sinds jaar en dag dit soort schaaktafels te vinden. Vanaf nu kan dat ook in Groningen.

De grootmeester speelde vandaag het eerste potje tegen jonge schaker Jort. Het duurde eventjes, maar toen moest Jort er aan geloven, schaakmat. Wat wil je ook tegen iemand die zich kan meten met de wereldkampioen. Nog even oefenen dan maar.