Schaaktafels in Noorderplantsoen: “Prima idee in een tijd waarin we niet zo veel kunnen”

Eén van de gloednieuwe schaaktafels in het Noorderplantsoen. Foto: Hiddo Zuiderweg

De gemeente Groningen heeft twee schaaktafels geplaatst in het Noorderplantsoen. Schaakvereniging Groninger Combinatie noemt de installatie een prima idee.

De tafels, die ook gebruikt kunnen worden om te dammen, zijn afgelopen week geïnstalleerd ter hoogte van restaurant Zondag. Het plaatsen is gebeurd op verzoek van schakers en buurtbewoners die het idee bij de gemeente hadden neergelegd. De gemeente liet weten positief tegen het idee aan te kijken en is vervolgens aan de slag gegaan. De afgelopen dagen zijn er op de tafels al de eerste wedstrijden gespeeld. “Ik vind het een leuk idee dat men deze tafels geplaatst heeft”, vertelt voorzitter Job Holtz van de Groninger Combinatie. “Ik wist niet dat deze plannen er waren, maar het lijkt me heel goed, ook omdat wij als vereniging nu niet zoveel kunnen.”

Sinds afgelopen herfst ligt het schaken stil

De schaakvereniging heeft erg te lijden onder de coronacrisis. “Sinds oktober ligt alles stil. En op zich snap ik dat wel. Als je een wedstrijd tegen iemand schaakt dan zit je een behoorlijk lange tijd tegenover elkaar. Het is niet echt coronaproof allemaal. Maar het is wel een bedroevende situatie als je bedenkt dat het schaakseizoen van september tot juni loopt. We zijn bijna april en ik verwacht de komende weken niet de versoepelingen waarmee we het schaken nog op kunnen pakken. Dat zal niet eerder dan september zijn.” Toch ligt het schaken niet helemaal stil. “Er vinden online competities plaats. En ook vinden trainingen online plaats. Maar je kunt niet datgene bieden wat je normaal doet.”

Of er door de coronacrisis ook meer geschaakt wordt weet Holtz niet. “Het zou kunnen, maar als vereniging hebben we daar niet een goed beeld van. Maar wellicht dat er online of in huiskamers nu wel meer geschaakt wordt dan wat er normaal werd gedaan. En uiteraard kunnen zulke tafels als in het Noorderplantsoen ook bijdragen in het beoefenen van de sport.” Holtz hoopt dat er vanaf september weer een normaal seizoen staat te wachten.

